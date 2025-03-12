Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт — Finance.ua

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За законодавчу ініціативу № 12442 проголосували 273 народні депутати.

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Законопроєкт розроблено з метою забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів.

Проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями — 337(1) «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби».

Законотворці пропонують встановити покарання на строк від 2 до 5 років за умисне порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності особи до військової служби за станом здоров’я, що призвело до призову громадянина на службу, який такому не підлягає, «а так само призвело до звільнення від призову (прийняття, направлення) громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров’я».

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Пропонується передбачити покарання за повторне порушення, за порушення за попередньою змовою групою осіб, або в умовах особливого періоду (крім воєнного стану), — у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Водночас за відповідні порушення, вчинені в умовах воєнного стану, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Окрім того, статтею 426 (2) «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу», парламентарії пропонують встановити покарання за порушення військовою службовою особою порядку призову або прийому на військову службу, що призвело до того, що на службу був прийнятий громадянин, який за законом не підлягає призову, або незаконне звільнення, ухилення від призову.

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За відповідні порушення пропонується встановити покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або ж позбавлення волі до 5 років.

За вчинення тих самих діянь у особливий період — позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади/займатися певною діяльністю від 2 до 3 років.

Якщо дії були вчинені у період дії військового стану — покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади/займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

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Очікується, що ухвалення закону дозволить забезпечити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

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