Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді — Finance.ua
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Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді

Фондовий ринок
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Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді
Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді
Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після падіння в середньому на 7% в останні три торгових дні у середу сильно зросли після відкриття торгів на позитивних новинах про українсько-американські переговори у Джидді (Саудівська Аравія), що пройшли напередодні.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними WSE на 10:20 за Києвом, курс акцій Milkiland підскочив на 9,52%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 7,27% і 5,68%, KSG-Agro — на 10,07%, найбільшого у країні виробника цукру — «Астарти» — на 3,89%.
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Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) із зупиненими через війну шахтами виросли в ціні на 8,44%.
Крім того, на 7,47% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії — «Кернелу», — які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні вони подешевшали найбільше — на 8,06%.
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo з активами в Україні виріс на 7,09%, тоді як найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 0,97%.
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На ринку єврооблігацій України примирення між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвело до зростання котирувань на 0,6−1,9%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються на Франкфуртській біржі по 68,13% від номіналу, у 2036 — по 55,43%.
ВВП-варанти також подорожчали на 0,78% - до 77,75% від умовної вартості.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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