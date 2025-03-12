Голова американської нацрозвідки підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною — Finance.ua
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Голова американської нацрозвідки підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною

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Голова американської нацрозвідки підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною
Голова американської нацрозвідки підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною
Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною після американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.
Про це вона написала в Х.
«Завдяки лідерству президента США ми стали на один значний крок ближче до припинення кровопролитної війни в Україні. За дорученням президента завершилася пауза в обміні розвідданими з Україною», — написала вона.
Нагадаємо, 5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Своєю чергою радник з нацбезпеки Трампа Майк Волц заявив, що Вашингтон розгляне можливість відновлення поставок військової допомоги Україні, якщо досягне успіхів у переговорах із Києвом.
11 березня у Саудівській Аравії відбулися перемовини між представниками України та США. За підсумками, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. США пообіцяли негайно поновити обмін розвідданими та відновити безпекову допомогу.
Заступник Керівника офісу президента України Павло Паліса заявив, що США вже відновили військову допомогу Україні. Вони це зробили одразу після зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії.
За матеріалами:
suspilne.media
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