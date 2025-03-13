День фінансів: зниження штрафів за порушення мобілізації, Дія. City Invest, кількість офіційних «мільйонерів» в Україні — Finance.ua

День фінансів: зниження штрафів за порушення мобілізації, Дія. City Invest, кількість офіційних «мільйонерів» в Україні Сьогодні 17:45

Четвер, 13 березня. Міжнародні партнери активно надають допомогу Україні, а Рада послабляє покарання для порушників мобілізації.

$1,7 млрд від Канади. Україна Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Механізм ERA передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Зі свого боку Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (137,7 млн доларів) на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Фінляндія виділяє 28-й пакет військової допомоги Україні, вартість якого складає близько 200 млн євро.

Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.

Водночас США скасували угоду на $75 млн щодо підтримки енергетики України.

Зниження штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Верховна Рада Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Тепер 6 мільйонів військовозобов’язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф 8500 гривень через «Резерв+».

Експерти розповіли, на що треба звертати увагу при врученні повістки в 2025 році та що буде, якщо від неї відмовитись.

Дія.City Invest. В Україні В Україні стартувала розробка нового проєкту «Дія.City Invest», який має на меті сприяти створенню малих венчурних фондів для підтримки високотехнологічних стартапів. Планується розробити нове законодавство у партнерстві з НКЦПФР, яке дозволить створювати венчурні інвестиційні фонди в Україні.

Відмітимо, що попри війну, банки продовжують розвивати інвестиційні інструменти, адаптуючись до регуляторних обмежень і потреб клієнтів.

Також банки активно працюють над розширенням цифрових сервісів для інвесторів.

Офіційні «мільйонери». За За даними ДПС, 3186 громадян протягом січня-лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

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