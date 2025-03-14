Які гібриди популярні в Україні (дані за лютий) — Finance.ua

Які гібриди популярні в Україні (дані за лютий)
У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 39% більше, ніж торік.
Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (324 од.)
Другий результат у NISSAN Qashqai (76 од.)
Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (62 од.).
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (57 од.) Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (52 од.) та TOYOTA Camry (37 од.).
Раніше Укравтопром повідомив, що впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.
Також фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки. Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими, пропонуючи економічність та екологічність без компромісів щодо безпеки. Експерти TopSpeed склали рейтинг п’яти найнадійніших гібридів, які отримали високі оцінки в краш-тестах і мають розширений комплекс систем безпеки.
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