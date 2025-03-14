Які гібриди популярні в Україні (дані за лютий) — Finance.ua

Які гібриди популярні в Україні (дані за лютий) Сьогодні 09:34 — Технології&Авто

Які гібриди популярні в Україні (дані за лютий)

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

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Це на 39% більше, ніж торік.

Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (324 од.)

Другий результат у NISSAN Qashqai (76 од.)

Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (62 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (57 од.) Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (52 од.) та TOYOTA Camry (37 од.).

Раніше Укравтопром повідомив , що впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.

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