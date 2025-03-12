На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка) — Finance.ua

На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка)

Як повідомив Укравтопром, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.

З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

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