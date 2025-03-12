На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка) — Finance.ua
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На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка)

Технології&Авто
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На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка)
На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка)
Як повідомив Укравтопром, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.
З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.
На 35% менше: які авто з Китаю купували українці у лютому (інфографіка)
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Нагадаємо, 17 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який Верховна Рада схвалила 21 травня 2024 року.
Зазначимо, що цей Закон набув чинності від 1 січня 2025 року. Він спрямований «на посилення захисту прав споживачів і підвищення якості страхових послуг до рівня країн ЄС». Відповідно, збільшується й ціна на ОСЦПВ до європейського рівня.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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