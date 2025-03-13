Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest — Finance.ua

Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest

В Україні стартувала розробка нового проєкту «Дія.City Invest», який має на меті сприяти створенню малих венчурних фондів для підтримки високотехнологічних стартапів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Щоб в Україні з’явились свої Google, Facebook, Uber, необхідно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ми працюємо над концепцією Дія. City Invest», — зазначив він.

За словами Федорова, планується розробити нове законодавство у партнерстві з НКЦПФР, яке дозволить створювати венчурні інвестиційні фонди в Україні всього за тиждень.

«У рамках Дія. City Invest будуть запускатися невеликі венчурні фонди обсягом до €20 мільйонів на стартовому етапі. Основний акцент — на інвестиціях у резидентів Дія. City», — підкреслив міністр.

В Україні може з’явитись до 10 венчурних фондів, що дозволить українським технологічним стартапам отримати «паливо» для розвитку і масштабування саме в Україні.

«Кожен зможе підтримати перспективний стартап та отримати прибуток від інвестицій у інноваційні ідеї», — додав Федоров.

Нагадаємо, раніше розповів Голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов розповів, що НКЦПФР розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. За його словами, комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.

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