Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest — Finance.ua
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Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest

Фондовий ринок
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Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest
Венчурні фонди для технологічних стартапів: Федоров анонсував запуск проєкту Дія. City Invest
В Україні стартувала розробка нового проєкту «Дія.City Invest», який має на меті сприяти створенню малих венчурних фондів для підтримки високотехнологічних стартапів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
«Щоб в Україні з’явились свої Google, Facebook, Uber, необхідно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ми працюємо над концепцією Дія. City Invest», — зазначив він.
За словами Федорова, планується розробити нове законодавство у партнерстві з НКЦПФР, яке дозволить створювати венчурні інвестиційні фонди в Україні всього за тиждень.

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«У рамках Дія. City Invest будуть запускатися невеликі венчурні фонди обсягом до €20 мільйонів на стартовому етапі. Основний акцент — на інвестиціях у резидентів Дія. City», — підкреслив міністр.
В Україні може з’явитись до 10 венчурних фондів, що дозволить українським технологічним стартапам отримати «паливо» для розвитку і масштабування саме в Україні.

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«Кожен зможе підтримати перспективний стартап та отримати прибуток від інвестицій у інноваційні ідеї», — додав Федоров.
Нагадаємо, раніше розповів Голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов розповів, що НКЦПФР розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. За його словами, комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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