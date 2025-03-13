Ліміти на карткові перекази з червня: рекомендації банкіра — Finance.ua

Ліміти на карткові перекази з червня: рекомендації банкіра Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Ліміти на карткові перекази з червня: рекомендації банкіра

З лютого 2025 року в Україні діють ліміти на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для коштів з непідтверджених джерел, а з 1 червня обмеження складуть вже 100 тисяч гривень на місяць.

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Як розповіла заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська, з початку дії нових правил щодо карткових переказів банки спостерігають певні зміни в динаміці переказів.

Щоб уникнути лімітів, клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN. Однак є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали більш ретельно ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як «скидання грошей на картку» родичам чи знайомим.

За її словами, на початку лютого спостерігалося зниження кількості карткових переказів — в межах 12%, а їх обсяг скоротився в середньому на 18%. Однак вже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною проєкцією-очікуванням до зростання у березні-квітні — в межах 1−3%.

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Вона підкреслила, що більшість провідних банків вже тривалий час застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтської бази, тож з 1 лютого суттєвих змін у кількості клієнтів високого рівня ризику через нові правила карткових переказів не спостерігається.

Довгальська нагадала, що з 1 червня 2025 року плануються наступні зміни щодо карткових переказів. Рівень ліміту на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться до 100 тисяч гривень на місяць, хоча для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні — 50 тисяя гривень на місяць.

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Експертка надала кілька важливих рекомендацій, які стануть корисними клієнтам та допоможуть їм уникнути незручностей, пов’язаних з майбутніми картковими обмеженнями:

Завчасно подбати про документальне підтвердження доходів (довідки ОК-5 та ОК-7, податкову декларацію, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності або ж інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів). Адже в разі нагальної потреби банк може піти назустріч клієнтові та збільшити ліміт. Оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів, натомість варто подбати про закриття «порожніх» / непрацюючих рахунків). Налаштувати автоматичні платежі в мобільних застосунках, в особистих кабінетах (наприклад, при сплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, приміром, на онлайн-медіа). Використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).

«Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного користування банківськими послугами в нових умовах. Тому закликаємо клієнтів своєчасно підготуватися до змін, що плануються з 1 червня 2025 року, а банківські експерти готові надати вичерпні консультації», — підсумувала Довгальська.

УНІАН За матеріалами:

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