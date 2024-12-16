Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи — Finance.ua

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Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи

Фінтех і Картки
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Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
Ще 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив давно анонсовані обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами.
Рішенням банківського регулятора було встановлено ліміт у розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку (також відомі як P2P-перекази. — Ред.).
Це рішення, за задумом НБУ, мало вдарити по «тіньовій економіці», зокрема, обмежити можливості грального бізнесу, онлайн-казино.

Як можна підтвердити свої доходи

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі:
  • сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;
  • податкова декларація;
  • зарплатні відомості;
  • підтвердження зарахувань від державних органів;
  • підтверджені прибутки членів сімей;
  • документи, що підтверджують волонтерську діяльність.
Клієнти, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.
При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.
Читайте більше в нашій статті:

Ліміти на перекази: які нові обмеження готують українцям

За матеріалами:
Finance.ua
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