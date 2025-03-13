Порядок та правила вручення повісток в 2025 році — Finance.ua

Порядок та правила вручення повісток в 2025 році Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Порядок та правила вручення повісток в 2025 році

На що треба звертати увагу при врученні повістки в 2025 році та що буде, якщо від неї відмовитись.

Про це розповіли експерти адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».

Повістка є виключно письмовим документом, який видається на ім’я конкретної особи, тобто військовозобов’язаного із зазначенням обов’язку такої особи з’явитись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (надалі — ТЦК та СП), тобто в колишні військкомати.

Тепер повістку можуть формувати у програмі Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів — їх надсилають поштою.

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, у громадських місцях.

Кому можуть вручити повістку

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», лише військовозобов’язані громадяни України під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

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Увага! Громадяни України, що були виключені з військового обліку раніше, згідно чинного законодавства можуть бути поновлені на військовому обліку, тому треба завжди перевіряти інформацію.

Хто може вручати повістку

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває у них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Вручати повістки можуть особисто, так і засобами поштового зв’язку. У першому випадку повістку вважатимуть врученою, якщо:

резервіст або військовозобов’язаний поставить особистий підпис про отримання повістки;

за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки;

за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо не брати повістку і не з'являтись у ТЦК у призначений час

Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна.

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