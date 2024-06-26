Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками — Finance.ua

Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками Сьогодні 19:02

Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками

Питання щодо отримання повісток через будь-які електронні засоби комунікації наразі взагалі не стоїть на порядку денному.

На цьому наголосив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Він нагадав, що коли в Комітеті національної безпеки і оборони та розвідки розглядався законопроєкт про мобілізацію, депутати дискутували протягом декількох місяців над усіма системними питаннями, одним з яких була можливість або неможливість оформлення повісток через електронні засоби комунікації.

«Комітетом було ухвалено процесуальне рішення, що на даний момент це є передчасним, тобто це питання на даний момент взагалі не стоїть», — поінформував Веніславський.

Парламентарій уточнив, що завдяки тому, що це питання було знято з розгляду, законопроєкт свого часу отримав підтримку к залі парламенту.

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«Тому позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція Офісу Президента, Президента України як Верховного Головнокомандувача — на даний момент електронних повісток бути не може», — наголосив член парламентського комітету.

Політик додав, що якщо влада захоче внести зміни щодо електронних повісток, то тоді буде потрібно внести зміни у велику кількість законодавчих актів, «але планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали можливість оповіщення чи оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації, на даний момент немає».

Укрінформ За матеріалами:

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