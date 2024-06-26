Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками — Finance.ua
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Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками

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Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками
Веніславський прокоментував ситуацію з електронними повістками
Питання щодо отримання повісток через будь-які електронні засоби комунікації наразі взагалі не стоїть на порядку денному.
На цьому наголосив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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Він нагадав, що коли в Комітеті національної безпеки і оборони та розвідки розглядався законопроєкт про мобілізацію, депутати дискутували протягом декількох місяців над усіма системними питаннями, одним з яких була можливість або неможливість оформлення повісток через електронні засоби комунікації.
«Комітетом було ухвалено процесуальне рішення, що на даний момент це є передчасним, тобто це питання на даний момент взагалі не стоїть», — поінформував Веніславський.
Парламентарій уточнив, що завдяки тому, що це питання було знято з розгляду, законопроєкт свого часу отримав підтримку к залі парламенту.
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«Тому позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція Офісу Президента, Президента України як Верховного Головнокомандувача — на даний момент електронних повісток бути не може», — наголосив член парламентського комітету.
Політик додав, що якщо влада захоче внести зміни щодо електронних повісток, то тоді буде потрібно внести зміни у велику кількість законодавчих актів, «але планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали можливість оповіщення чи оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації, на даний момент немає».
За матеріалами:
Укрінформ
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