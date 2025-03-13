Банки готують мобільні застосунки для інвестицій: що чекати клієнтам — Finance.ua

Банки готують мобільні застосунки для інвестицій: що чекати клієнтам Сьогодні 10:02 — Фондовий ринок

Банки готують мобільні застосунки для інвестицій: що чекати клієнтам

Банки активно працюють над розширенням цифрових сервісів для інвесторів.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Ми інвестуємо у „Кабінет інвестора“, який в першу чергу буде для Private Banking, але є попит і у преміального банкінгу, тому цей напрямок теж будемо долучати до „Кабінету інвестора“. Це буде окремий застосунок із напрямком інвестицій», — розповів перший заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

В цьому сервісі інвестори зможуть швидко купувати та продавати. «Але точно повинен бути персональний менеджер, який супроводжує всіх цих клієнтів», — вважає Олег Поляк.

Ощадбанк також готує окремий застосунок. «У нас реалізована послуга онлайн-купівлі ОВДП, але не через застосунок. Цього року у нас запланований окремий застосунок, не в рамках „Ощад 24/7“, а окремий застосунок, щоб клієнт в ньому зміг купити ОВДП в один клік. І коли відкриють ринки капіталів, то ми будемо доопрацьовувати в ньому і купівлю цінних паперів», — заявив начальник управління по роботі з преміум-клієнтами Ощадбанку Дмитро Соловйов.

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Державний банк вирішив не змішувати ці сегменти. «Банки часто роблять все в одному. Наша думка, що є традиційні банківські продукти, на які потрібно фокусувати клієнта, і є інвестиційні продукти, на які клієнту необхідно бути самостійним замотивованим, — сказав Дмитро Соловйов. — Тому плануємо два застосунки: банківські продукти та інвестування».

Клієнти із великими інвестиційними портфелями обирають вихід на первинні аукціони Мінфіну. «В застосунках здебільшого представлений вторинний ринок, тобто там цінні папери з меншою дохідністю, ніж на первинному ринку. Якщо говорити саме про клієнтів сегменту Private Banking, то вони не хочуть йти на вторинний ринок, вони кажуть: „Ми хочемо йти на первинний ринок з оригінальною дохідністю“. І тому ми таких клієнтів виводимо по вівторках на аукціон Мінфіну», — пояснив Дмитро Соловйов.

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Аналогічний тренд і в Сенс Банку. «У нас клієнти, які виходять з дуже великим обсягом, йдуть на первинний ринок. Але коли вони хочуть просто щось докупити чи є якісь вільні кошти, їм подобається купувати в застосунку», — розповіла директорка департаменту приватного банкінгу Sense Club у Сенс Банку Олена Комарова.

«Зараз очікуємо вихід нашого нового мобільного застосунку. В ньому передбачена певна інша візуалізація для нашого преміального сегменту. І трохи інші види послуг», — анонсувала виконавча директорка напрямку управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків.

multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.

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