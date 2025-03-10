Як відрізняються інвестиційні підходи європейців і українців — Finance.ua

Як відрізняються інвестиційні підходи європейців і українців Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Як відрізняються інвестиційні підходи європейців і українців

В Україні доволі високий потенціал для розвитку різноманітного інвестиційного клімату. Але наразі, з урахуванням ситуації, більшість інвесторів обирають для себе Європу.

Про це сказано в статті Finance.ua У що інвестують європейці

Європейці сміливо вкладаються в нерухомість, в зелені технології та сучасне підприємництво (першочергово в стартапи в галузях фінансів, медичних інновацій та високих технологій. — Ред.).

Вони довіряють свої гроші ринкам з високими стандартами регулювання, тож, часто обирають для інвестування нерухомість у розвинених містах, а ще інноваційні проєкти в технологічному секторі.

В Україні більшість інвестицій зосереджені на землі та нерухомості. Традиційно, об’єкти обирають з погляду привабливості для інвесторів, внаслідок можливості отримання доходу від передачі в оренду, від продажу пізніше. Притаманні європейцям інвестиції в нові технології, фінтех та зелені енергетичні проєкти у нас поки ще на стадії розвитку.

Що можна з моделей інвестування запозичити у європейців

Першочергово, зелені технології. Це безумовно. І на це вже йде багато уваги не лише від приватних інвесторів, але й від уряду.

Україні може бути вигідно скористатися досвідом європейських країн в плані розвитку власного сектору відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій. Це і в плані забезпечення сталого розвитку буде корисно, і для залучення міжнародних інвестицій важливу роль може відіграти.

Стартапи… Всім, хто вже має досвід інвестування, та тим, хто лише планує його набувати, радимо більше уваги приділяти стартапам. Буває так, що вони приносять просто неймовірний прибуток, забезпечують вкладника до кінця життя.

Якщо зацікавились, вивчайте моделі інвестування, які активно розвиваються у Великій Британії та Швеції. Цілком можливо, що вони будуть корисні для стимулювання середовища українських інновацій, зокрема й через венчурні фонди та акселератори.

Не забувайте про диверсифікацію власного портфеля. Робіть вкладення в надійні перевірені варіанти та привабливі стартапи, на успіх яких немає гарантій, з розумом розподіляючи гроші, обирайте і традиційні, і альтернативні активи. Це мінімізує ризики, забезпечить стабільність доходу надовго.

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