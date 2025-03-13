Банкіри порадили українцям, куди прибутково вкласти заощадження — Finance.ua

Банкіри порадили українцям, куди прибутково вкласти заощадження Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Банкіри порадили українцям, куди прибутково вкласти заощадження

Попри війну, банки продовжують розвивати інвестиційні інструменти, адаптуючись до регуляторних обмежень і потреб клієнтів.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

Ощадбанк запустив інвестиційне консультування, оскільки клієнти під час війни дуже обережно ставляться до придбання активів.

«Ми аналізуємо ризик-профіль клієнта, визначаємо, куди він хоче інвестувати кошти і де вони розміщені. Є клієнти, які вже мають кошти за кордоном на рахунку. І ми пропонуємо інструменти інвестування та конкретні портфелі і в Україні, і за кордоном», — запевнив начальник управління по роботі з преміум-клієнтами Ощадбанку Дмитро Соловйов.

Крім традиційних депозитів та ОВДП, він радить фонди нерухомості, землю та корпоративні облігації.

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«Стосовно закордонних інвестицій, то це міжнародні брокери, один з лідерів — Interactive Brokers. Ми допомагаємо відкрити рахунки і показати, як придбати ті чи інші активи», — зазначив банкір. «Щодо альтернативних інструментів, ми точно не консультуємо щодо криптовалют», — наголосив Дмитро Соловйов.

«Бачимо реальне зростання за останній рік купівлі нерухомості. Інвестують багато наших клієнтів і в бізнес-нерухомість, і комерційну нерухомість, і промислову. Маємо запит і супроводжуємо ці угоди. І традиційно золото знову стало цікавим для наших клієнтів останніми роками», — розповіла виконавча директорка напрямку управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків.

Кредобанк працює над портретами ризикованості клієнтів.

«Намагаємося формулювати різні інвестиційні стратегії, певні шаблони інвестиційних стратегій для того чи іншого профілю клієнта», — зазначила Оксана Стецьків.

«Ми пропонуємо корпоративні облігації групи „ТАС“, нашого власника. І ми почали проєкт з випуску облігацій наших корпоративних клієнтів: „КСГ Агро“ і групи компанії Kormil. Наші клієнти купують», — повідомив перший заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

Банк розширив портфель інвестицій в землю через Zeminvest.

«І у нас є дужі класні продукти по інвестуванню в нерухомість. Є акредитовані партнери, які пропонують нашим клієнтам високу дохідність — до 10% у валюті. Вже біля $5 млн проінвестовано нашими клієнтами в нерухомість, — сказав Олег Поляк. — За корпоративними облігаціями — дохідність 6% у валюті, тобто вона конкурентна з інвестиціями в ОВДП, навіть трохи більше. В гривні — 18%».

Директорка департаменту приватного банкінгу Sense Club у Сенс Банку Олена Комарова розповідає, що вони зараз працюють з традиційними інструментами — депозитами і ОВДП.

«Зараз клієнти страждають від обмеження SWIFT-переказів за кордон. Нашим клієнтам мало депозити в банках розміщувати, вони хочуть більшого», — сказала вона. Тому українці придивляються до облігацій «НоваПей», ОВДА та фондів нерухомості.

Преміальний банкінг Ощадбанку нерозривно пов’язаний з арт-напрямком.

«Ми допомагаємо купувати твори мистецтва українських митців. По-перше, на сьогодні вони недооцінені, і з часом їхня вартість зростатиме. По-друге, зараз потрібно підтримувати українське мистецтво. Ми проводимо закриті виставки, де клієнти можуть зустрітися з митцями, подискутувати, запитати про певні твори мистецтва і купити їх», — зазначив Дмитро Соловйов.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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