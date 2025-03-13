⛽️ Finance.ua розігрує 3 сертифікати на пальне — Finance.ua

⛽️ Finance.ua розігрує 3 сертифікати на пальне
Хочеш безкоштовно заправити свою автівку? Бери участь у нашому розіграші та отримай шанс виграти один із трьох сертифікатів на пальне!
🔥Ми даруємо три сертифікати на пальне номіналом:
🏆 5000 грн — для головного переможця.
🥈 3000 грн — для другого щасливчика.
🥉 2000 грн — для третього учасника.
1 переможець = 1 сертифікат.
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування»
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі
⏳ Коли визначимо переможців? Результати розіграшу будуть опубліковані 18.03. Офіційні умови за посиланням.
🚀 Не прогав шанс отримати пальне! Бери участь прямо зараз та запрошуй друзів 🍀
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