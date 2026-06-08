День фінансів: зміни до держбюджету-2026, клон «Дії», середня зарплата в Україні Сьогодні 17:30

Понеділок, 8 червня. Шахраї зробили клон Дії, а Комітет ВР підтримав зміни до держбюджету-2026.

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Зміни до держбюджету-2026

на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу. Всі Комітет рекомендував зміни до Бюджету-2026 у другому читанні та в цілому. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа. Це законопроект, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборонина 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу. Всі деталі — тут.

€2,8 млрд у межах Ukraine Facility

Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. Подробиці за посиланням

Підвищення зарплат військовим

Міноборони України планує переглянути грошове забезпечення для військовослужбовців. Пропонують збільшити мінімальні виплати до понад 30 тис. грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також в Україні готують масштабну пенсійну реформу. Що вже відомо — читайте тут.

Клон «Дії»

У команді сервісу повідомили, що вже заблокували один із таких ресурсів, однак закликали користувачів Шахраї почали використовувати фейкові сайти, які зовні нагадують ресурси державного сервісу «Дія», щоб отримати доступ до особистих даних громадян.У команді сервісу повідомили, що вже заблокували один із таких ресурсів, однак закликали користувачів бути уважними та не завантажувати застосунки з невідомих джерел.

80% українських компаній завершили 2025 рік із прибутком

Аналіз фінансової звітності показав, що прибуток отримали майже 80% бізнесів, а найкращі результати продемонстрували компанії середнього сегмента. Найвищу частку прибуткових підприємств зафіксували серед середнього бізнесу з річним виторгом від 100 млн до 1 млрд грн — 89%.

платять українському бізнесу. США стали найбільшим іноземним ринком за сумою онлайн-оплат у 2025 році. Також стало відомо, які країни найактивніше СШАстали найбільшим іноземним ринком за сумою онлайн-оплат у 2025 році.

💰До речі, тисячі українців зберігають заощадження в криптовалюті. Але не всі знають, що за певних умов держава чекає від них звіту. Питання не нове, але 2026 року воно стало особливо гострим через нові міжнародні правила.

Finance.ua дізнався, хто саме зобов’язаний декларувати криптовалюту, скільки податків треба сплатити та що загрожує тим, хто вирішить промовчати.

Середня зарплата в Україні

Середня заробітна плата в Україні може перевищити 44 тис. грн у 2029 році. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 695. Документ передбачає зростання ВВП, підвищення середньої заробітної плати та поступове послаблення інфляційного тиску протягом найближчих трьох років.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Протягом 1−5 червня офіційний курс гривні до долара США демонстрував помірну, але послідовну висхідну динаміку, що свідчить про плавне послаблення національної валюти без різких ривків чи ознак панічних коливань.

Водночас НБУ оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей.

Оренда квартири

У травні Київ знову очолив рейтинг регіонів за вартістю оренди житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 26 тис. грн на місяць, що на 13% більше порівняно з квітнем.

Також ми дізнались, де в Україні найдешевші та найдорожчі однокімнатні квартири у 2026 році.

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