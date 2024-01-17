День фінансів: зміни для ФОПів, курс долара в наступні 12 місяців, пенсії в Україні — Finance.ua

День фінансів: зміни для ФОПів, курс долара в наступні 12 місяців, пенсії в Україні Сьогодні 17:50

У середу, 17 січня, розповімо, які пенсії отримують українці та на яких спеціалістів найбільший попит у Києві.

Курс долара та інфляція в наступні 12 місяців. щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Водночас поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль. Очікування бізнесу щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Водночас поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль.

Як прогнозує директорка з ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович, протягом 17−21 січня курс продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах 38,5−38,75 гривні.

Також додамо, що бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців. Поліпшення очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках — підприємства переробної промисловості та будівництва.

В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах. У першу чергу йдеться про спрощення регуляторних процедур та обмеження перевірок.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року в Україні зросла мінімальна зарплата до 7 100 грн, а також збільшився прожитковий мінімум. Разом з ними змінилися й інші платежі, які прив’язані до їх розміру. Насамперед новизну відчують на собі фізичні особи-підприємці, адже доведеться сплачувати більше податків. Розповідаємо детально, що цьогоріч очікує на ФОПів:

Збитки monobank. Співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський Співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський повідомили , що загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн. Водночас у банку зазначили, що збільшили кількість клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн ​​активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.

Проєкт переговорної рамки для вступу України в ЄС. Європейська комісія Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України — документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС. Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин — керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

До речі, ЄК відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Депозити українців. За За даними НБУ, наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%. В останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.

Військова допомога від Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Так, у 2024 році Німеччина Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Так, у 2024 році Німеччина надасть Україні військові товари на суму понад сім мільярдів євро.

В матеріалі за посиланням розповідаємо, як змінилися оборонні витрати країн НАТО від початку війни в Україні.

Відмітимо, що уряд дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень щодо кількості.

Пенсії в Україні. Як Як свідчать дані Опендатабот, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла. Більше половини пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн.

Затребувані професії у столиці. У Київському центрі зайнятості У Київському центрі зайнятості повідомили , що наразі є сфери, в яких працівники потрібні, незважаючи на воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта й охорона здоров’я. Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі, продавці, лікарі, водії, інженери, бухгалтери, вчителі, кухарі, менеджери, а також фахівці з публічних закупівель.

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