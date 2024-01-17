День фінансів: зміни для ФОПів, курс долара в наступні 12 місяців, пенсії в Україні — Finance.ua

День фінансів: зміни для ФОПів, курс долара в наступні 12 місяців, пенсії в Україні
У середу, 17 січня, розповімо, які пенсії отримують українці та на яких спеціалістів найбільший попит у Києві.
Курс долара та інфляція в наступні 12 місяців. Очікування бізнесу щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Водночас поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль.
- Як прогнозує директорка з ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович, протягом 17−21 січня курс продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах 38,5−38,75 гривні.
- Також додамо, що бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців. Поліпшення очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках — підприємства переробної промисловості та будівництва.
- В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах. У першу чергу йдеться про спрощення регуляторних процедур та обмеження перевірок.
Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року в Україні зросла мінімальна зарплата до 7 100 грн, а також збільшився прожитковий мінімум. Разом з ними змінилися й інші платежі, які прив’язані до їх розміру. Насамперед новизну відчують на собі фізичні особи-підприємці, адже доведеться сплачувати більше податків. Розповідаємо детально, що цьогоріч очікує на ФОПів:
Зміни для ФОПів у 2024 році 💼
Збитки monobank. Співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський повідомили, що загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн. Водночас у банку зазначили, що збільшили кількість клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.
Проєкт переговорної рамки для вступу України в ЄС. Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України — документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС. Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин — керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.
- До речі, ЄК відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.
Депозити українців. За даними НБУ, наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%. В останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.
Військова допомога від Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Так, у 2024 році Німеччина надасть Україні військові товари на суму понад сім мільярдів євро.
- В матеріалі за посиланням розповідаємо, як змінилися оборонні витрати країн НАТО від початку війни в Україні.
- Відмітимо, що уряд дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень щодо кількості.
Пенсії в Україні. Як свідчать дані Опендатабот, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла. Більше половини пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн.
Затребувані професії у столиці. У Київському центрі зайнятості повідомили, що наразі є сфери, в яких працівники потрібні, незважаючи на воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта й охорона здоров’я. Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі, продавці, лікарі, водії, інженери, бухгалтери, вчителі, кухарі, менеджери, а також фахівці з публічних закупівель.
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