Офіційний курс трохи підвищився: скільки може коштувати долар протягом тижня — Finance.ua

Офіційний курс трохи підвищився: скільки може коштувати долар протягом тижня Сьогодні 12:01 — Валюта

Офіційний курс трохи підвищився: скільки може коштувати долар протягом тижня

На ринку валют певний час відбуваються зміни у бік здешевшання. Експерти прогнозують, що курс долара протягом цього тижня не зазнає великих змін.

Як каже директорка з ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович у коментарі для 24 Каналу, наразі НБУ дотримається стратегії керованої гнучкості та водночас покриває дефіцит валюти. Тому показники долара минулої п’ятниці, 12 січня, опустились нижче 38 — до 37,83 гривні.

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За словами Попович, протягом 17−21 січня курс продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах 38,5−38,75 гривні.

Вона додає, що на готівковий ринок вплинуло скорочення попиту та зниження вартості на долар.

«Цього тижня значних змін, імовірно, не відбудеться», — мовиться у виданні.

За даними порталу «Мінфін», у середу, 17 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,0 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,45 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,92.

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