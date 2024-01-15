Коливання чи стабільність: чого чекати від курсу долара найближчими днями — Finance.ua

Коливання чи стабільність: чого чекати від курсу долара найближчими днями Сьогодні 12:05 — Валюта

Коливання чи стабільність: чого чекати від курсу долара найближчими днями

Ситуація на валютному ринку Україні поступово «приходитиме до тями» після грудневої напруги. Нині головний чинник, який суттєво впливатиме на ситуацію, — це обсяг і ритмічність макрофінансової допомоги.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, баланс на міжбанку вплине на ситуацію на готівковому ринку, адже із запровадженням режиму «керованої гнучкості» курсоутворення на готівковому ринку відбувається з урахуванням міжбанку з додаванням незначного відсотка прибутку.

«Водночас можна констатувати, що попри певні ознаки девальвації гривні вже у січні Національний банк України повернеться до ефективної тактики м’якого втручання на ринок через валютні інтервенції задля досягнення балансу між попитом і пропозицією», — сказав він.

Очікується, що в період з 15 до 21 січня курсовий коридор становитиме 38−38,6 грн/долар та 39−40,5 грн/євро. На готівковому ринку коридор валютних коливань буде в межах 38,5−39,5 грн/долар та 39−41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5−0,6 грн.

«Таким чином, можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня, сутність яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку і готівкового ринку та створення передумов до єдиного курсу валют. Також важливим буде збереження і дотримання балансу між попитом і пропозицією. Відтак всі курсові зміни відбуватимуться з огляду саме на стан рівноваги між покупцями та продавцями валюти», — наголосив Лєсовий.

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