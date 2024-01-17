Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно — Finance.ua

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Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно

Світ
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Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно
Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно
Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.
Про це повідомив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський для Business Insider.
За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому «повністю дестабілізувати» як і польський, так і європейський ринки.

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Тому міністр пропонує інші ідеї для захисту польського ринку, зокрема ліцензування продуктів, які надходять до Польщі, і створення польсько-українських технічних груп, які нормалізуватимуть торгові відносини.
Водночас Чеслав Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє «регіональні захисні заходи».
За матеріалами:
theБабель
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