Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно — Finance.ua

Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно Сьогодні 15:12 — Світ

Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Про це повідомив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський для Business Insider.

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому «повністю дестабілізувати» як і польський, так і європейський ринки.

Тому міністр пропонує інші ідеї для захисту польського ринку, зокрема ліцензування продуктів, які надходять до Польщі, і створення польсько-українських технічних груп, які нормалізуватимуть торгові відносини.

Водночас Чеслав Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє «регіональні захисні заходи».

theБабель За матеріалами:

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