День фінансів: зарплати військових у 2024 році, закон про мобілізацію, новий сервіс monobank — Finance.ua

День фінансів: зарплати військових у 2024 році, закон про мобілізацію, новий сервіс monobank Вчора 17:45

У середу, 7 лютого, Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію, а Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. При цьому виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні.

До речі, ми дослідили, який розмір віськовго забезпечення в 2024 році, про це у новій статті:

Скільки допомоги виділив ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабної війни Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабної війни фінансова , гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.

Європарламент схвалив рішення про позбавлення водійських прав за серйозні порушення на всій території ЄС.

Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна.

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень. З 1 грудня 2023 року . З 1 грудня 2023 року запроваджено новий порядок ввезення гуманітарної допомоги постановою КМУ від 05 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (зі змінами).

monobank запускає новий сервіс. Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. Проте громадяни не мали б змоги відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили України. Тому monobank Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. Проте громадяни не мали б змоги відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили України. Тому monobank запускає «Бойові», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За що українці мають найбільше боргів. На 1,4 мільйона На 1,4 мільйона заборгованостей зріс Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни. Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів.

«Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Щоб Щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву.

Чотирьох експосадовців судитимуть за заволодіння понад 17 млн гривень на ремонті «Бориспільського експресу».

41% українців не можуть знайти роботу з гідною оплатою. На думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим шукачам — так вважають 18% респондентів. Такі результати На думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим шукачам — так вважають 18% респондентів. Такі результати дослідження GRC.

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