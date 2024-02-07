41% українців не можуть знайти роботу з гідною оплатою — дослідження (інфографіка) Вчора 17:00 — Особисті фінанси

41% українців не можуть знайти роботу з гідною оплатою — дослідження (інфографіка)

На думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим шукачам — так вважають 18% респондентів.

Із 2400 опитаних 60% працюють в українських компаніях, 17% у міжнародному бізнесі. 71% респондентів мають досвід роботи більше 10 років, 6% опитаних — це молоді спеціалісти та студенти. 68% опитаних мають роботу, решта не працевлаштовані.

Про це йдеться в дослідженні GRC

Основні складнощі, з якими стикаються українці під час пошуку роботи:

● 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

● 29% відмічають зменшення кількості вакансій у професії;

● 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;

● 22% респондентів відмічають, що на пошук роботи витрачається більше сил і часу;

● 22% зазначили відсутність фідбеку від рекрутерів після співбесіди і при відгуках на вакансії і 21% кандидатів вказують на відсутність зворотного зв’язку після проходження співбесіди.

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Вимоги до кандидатів на вакансії досить високі, майже 3 з 5 вакансій очікують розмовний рівень англійської мови, достатній досвід і підтверджені результати роботи. Роботодавець не має часу і ресурсів на навчання професійним навичкам.

Вимоги шукача до роботодавця. Змінились пріоритети, змінились витрати, тому на 1 місце виходить достойна заробітна плата.

За даними опитування, 63% українців не бояться скорочень у найближчі півроку, 17% працівників таки очікують скорочення.

Що з зарплатами

Щодо умов праці, то одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці: 28% респондентів відповіли, що отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни; 12% відмічають її скорочення на 10−30%; 9% респондентів фіксують збільшення зарплати на 10−30%; 8% респондентів зазначили про скорочення зарплати більш ніж на 50%.

Попри непростий період, 62% пошукачів та працівників не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи; 15% респондентів готові знизити свої зарплатні очікування лише на 5%, а кожний десятий пошукач готовий розглянути пропозицію із зарплатою на 6−15% меньше. Тих, хто готовий поступитися на 16−25% зарплати, тільки 5% опитаних.

Висновки

Незважаючи на труднощі і виклики воєнного часу, 56% респондентів зазначили, що вони в цілому задоволені роботою. Кожний п’ятий працівник не дуже задоволений роботою.

Три ключові фактори, які, крім зарплати, утримують співробітників:

Можливість працювати віддалено (33% респондентів);

Дружня атмосфера в колективі (33%);

Гнучкий графік роботи та можливість віддаленої роботи (33%).

Також важливі безпечні умови праці (25%) та налагоджені відносини з керівником (23%).

Все більше респондентів звертають увагу також на спільні цінності в команді, підтримку працівників в умовах війни та соціально-відповідальну позицію бізнесу.

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