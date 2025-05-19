Урожай втрачено на 80%: ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків — Finance.ua
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Урожай втрачено на 80%: ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків

Особисті фінанси
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Урожай втрачено на 80%: ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків
Урожай втрачено на 80%: ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків
Через весняні заморозки цього року в Україні суттєво подорожчають фрукти — ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків.
Як розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, несприятливі погодні умови призвели до втрат урожаю кісточкової групи плодових дерев, таких як абрикоси та персики.
«Дійсно, якщо дивитися в контексті тих проблем, які принесли погодні умови, особливо заморозки. Ми констатуємо певні втрати в кісточковій групі плодових дерев, таких як абрикоси, персики. Втрати по деяких підприємствах сягають 80−100% і, відповідно, нестача породжуватиме зростання ціни», — сказав Марчук.
За його прогнозом, дефіцит породжуватиме зростання цін.
Марчук припустив, що вартість фруктів може зрости до 30%.
Що подорожчає
Зокрема, подорожчають абрикоси, полуниця, персики, вишня, черешня. Урожай яблук і груш постраждав дещо меншою мірою.

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За матеріалами:
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