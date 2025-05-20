Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 12:46 — Особисті фінанси

Випускний вечір — особлива подія, яка символізує перехідний етап від дитинства до самостійного життя. Проте нинішні реалії змінили підходи до святкування, а підготовка до випускного стала суттєвою категорією витрат для батьків.

Аналітики Codes проаналізували актуальні витрати на свято для випускників у 2025 році.

Для наочності фахівці порівняли середні ціни на основні «компоненти» святкування у 2025 та 2024 роках.

За спостереженнями аналітиків, ціни на сукні та костюми залишаються відносно стабільними, причому виробники пропонують як бюджетні, так і преміум-моделі. Взуття та аксесуари (сумки, прикраси) трохи подорожчали, однак за бажання знайти варіант на будь-який гаманець цілком реально.

Послуги б’юті-майстрів у 2025 році обходяться дорожче, ніж тогоріч. Збільшення цін пов’язане з загальною інфляцією. На кінцеву вартість впливають складність макіяжу та зачіски.

Суттєво зросли ціни на оренду кафе, ресторанів, банкетних залів. Причина — збільшення вартості продуктів, напоїв, комунальних послуг, а також зміни у податковій політиці.

Послуги фотографів та відеооператорів також дорожчають. Однак для економії можна замовляти їхній супровід на менший проміжок часу, адже зазвичай такий сервіс оплачується погодинно.

Під час планування випускного варто враховувати регіональний фактор. Через високу вартість оренди та значний попит на послуги спеціалістів (б'юті, фотографів тощо) святкування у великому місті обійдеться дорожче, ніж у меншому населеному пункті. До того ж в обласних центрах часто виникають додаткові витрати, як-от таксі або оренда транспорту.

Бенкет чи подорож: як святкують випускний у 2025

Ціни на організацію випускного чималі, до того ж не в усіх регіонах свято можна провести безпечно. Адже якщо під час застілля в ресторані пролунає тривога, і дітям доведеться йти в укриття, враження від довгоочікуваної події будуть зіпсовані. З цих та інших причин батьки та вчорашні учні все частіше обирають альтернативні варіанти святкування, і деякі з них помітно доступніші. Ось порівняння витрат на традиційні та більш сучасні формати випускних:

Поїздки Україною та за кордон замість звичайних випускних приваблюють дедалі більшу кількість підлітків. Наприклад, бучанські школярі із задоволенням відвідали історичні пам’ятки та побували у гастрономічних турах у Львові, який вважається культурною столицею України. А ось Золотоніські випускники віддали перевагу активному відпочинку в Карпатах.

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