Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка)

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Випускний вечір — особлива подія, яка символізує перехідний етап від дитинства до самостійного життя. Проте нинішні реалії змінили підходи до святкування, а підготовка до випускного стала суттєвою категорією витрат для батьків.
Аналітики Codes проаналізували актуальні витрати на свято для випускників у 2025 році.
Для наочності фахівці порівняли середні ціни на основні «компоненти» святкування у 2025 та 2024 роках.
Скріншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скріншот: codes.com.ua/
За спостереженнями аналітиків, ціни на сукні та костюми залишаються відносно стабільними, причому виробники пропонують як бюджетні, так і преміум-моделі. Взуття та аксесуари (сумки, прикраси) трохи подорожчали, однак за бажання знайти варіант на будь-який гаманець цілком реально.
Послуги б’юті-майстрів у 2025 році обходяться дорожче, ніж тогоріч. Збільшення цін пов’язане з загальною інфляцією. На кінцеву вартість впливають складність макіяжу та зачіски.
Суттєво зросли ціни на оренду кафе, ресторанів, банкетних залів. Причина — збільшення вартості продуктів, напоїв, комунальних послуг, а також зміни у податковій політиці.
Послуги фотографів та відеооператорів також дорожчають. Однак для економії можна замовляти їхній супровід на менший проміжок часу, адже зазвичай такий сервіс оплачується погодинно.
Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка)
Під час планування випускного варто враховувати регіональний фактор. Через високу вартість оренди та значний попит на послуги спеціалістів (б'юті, фотографів тощо) святкування у великому місті обійдеться дорожче, ніж у меншому населеному пункті. До того ж в обласних центрах часто виникають додаткові витрати, як-от таксі або оренда транспорту.
Випускний зі школи: скільки коштує свято у 2025 році (інфографіка)
Скріншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скріншот: codes.com.ua/

Бенкет чи подорож: як святкують випускний у 2025

Ціни на організацію випускного чималі, до того ж не в усіх регіонах свято можна провести безпечно. Адже якщо під час застілля в ресторані пролунає тривога, і дітям доведеться йти в укриття, враження від довгоочікуваної події будуть зіпсовані. З цих та інших причин батьки та вчорашні учні все частіше обирають альтернативні варіанти святкування, і деякі з них помітно доступніші. Ось порівняння витрат на традиційні та більш сучасні формати випускних:
Скріншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скріншот: codes.com.ua/
Поїздки Україною та за кордон замість звичайних випускних приваблюють дедалі більшу кількість підлітків. Наприклад, бучанські школярі із задоволенням відвідали історичні пам’ятки та побували у гастрономічних турах у Львові, який вважається культурною столицею України. А ось Золотоніські випускники віддали перевагу активному відпочинку в Карпатах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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