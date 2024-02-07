Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні — Finance.ua
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Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні

Фондовий ринок
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Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні
Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні
Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.
Про це, як пише «Європейська правда», він сказав в інтерв'ю Reuters у кулуарах Всесвітньої виставки озброєнь в Ер-Ріяді.
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За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується, і для завершення будівництва «потрібно близько 12 місяців», після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.
«Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей», — сказав він.
Гендиректор Baykar зазначив, що завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їх конкретна модель — TB2 чи TB3 — поки не обрана.
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Відповідаючи на питання про те, чи загрожує планам Baykar повномасштабна війна в Україні, Халук Байрактар сказав, що плани «цілковито рухаються вперед» і «ніщо» не може їх зупинити.
Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.
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Ексміністр оборони Олексій Резніков раніше говорив, що безпілотники, які вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.
У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ «Авіа Венчурс» з метою відкрити два заводи в Україні.

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За матеріалами:
Європейська правда
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