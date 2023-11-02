Новий Bayraktar пройшов льотне випробування — Finance.ua

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Новий Bayraktar пройшов льотне випробування

Технології&Авто
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Новий Bayraktar пройшов льотне випробування
Новий Bayraktar пройшов льотне випробування
Безпілотник Bayraktar TB3, створений турецькою компанією Baykar, пройшов 4-годинне льотне випробування.
Про це повідомив голова ради директорів компанії Baykar Сельчук Байрактар у соцмережі Х (колишній Твіттер).
«Bayraktar TB3 успішно завершив друге льотне випробування, яке тривало 4 години», — йдеться у повідомленні.
Як зазначають в компанії Baykar, бойовий безпілотник Bayraktar TB3 здатний здійснювати зліт і посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою. Окрім завдань розвідки та спостереження, він може вражати цілі ракетами, розміщеними під його крилами.
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Особливістю конструкції безпілотника є його складані крила, що дозволяє використання на авіаносцях. Розмах крил складає 14 метрів, довжина БПЛА — 8,35 м, висота — 2,6 м. Максимальна злітна вага — 1450 кг. Крейсерська швидкість — 125 вузлів, максимальна — 160 вузлів. Вантажопідйомність — 280 кілограмів. Тривалість роботи Bayraktar TB3 без дозарядки — понад 24 годин.
Безпілотник здатен здійснювати автономні зліт і посадку, ним можна віддалено керувати на значних відстанях завдяки можливостям зв’язку в режимі прямої видимості та поза межами прямої видимості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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