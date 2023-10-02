Виробник Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів — Finance.ua

Виробник Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Виробник Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів

Виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецька компанія Baykar інвестує в три в проєкти в Україні 100 мільйонів доларів.

Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них — завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювали мінімум 300 людей. Співпраця триває», — сказав Байрактар.

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Він підкреслив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона — безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

«Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції», — зазначив керівник Baykar.

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Нагадаємо, у липні турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.

У червні турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Раніше Baykar зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

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Економічна Правда За матеріалами:

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