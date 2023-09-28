Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3 — Finance.ua

Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3
Турецька компанія Baykar готує свій новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 до першого польоту, заявляючи, що він може злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.
Про це заявив голова правління та технічний директор компанії Сельчук Байрактар, передає «Укрінформу».
За словами директора Baykar, новий Bayraktar стане першим у світі БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля.
Сам безпілотник наразі готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.
Сельчук Байрактар також додав, що Bayraktar TB3 стане першим БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.
Компанія Baykar стала першою у світі, яка оголосила про розробку бойового безпілотника, здатного злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.
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