Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3 — Finance.ua

Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3 Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

Турецька компанія Baykar готує свій новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 до першого польоту, заявляючи, що він може злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.

Про це заявив голова правління та технічний директор компанії Сельчук Байрактар, передає «Укрінформу».

За словами директора Baykar, новий Bayraktar стане першим у світі БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля.

Сам безпілотник наразі готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.

Сельчук Байрактар також додав, що Bayraktar TB3 стане першим БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.

Компанія Baykar стала першою у світі, яка оголосила про розробку бойового безпілотника, здатного злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.

Економічна Правда За матеріалами:

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