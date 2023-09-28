Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3 — Finance.ua
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Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3

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Турецька компанія Baykar готує свій новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 до першого польоту, заявляючи, що він може злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.
Про це заявив голова правління та технічний директор компанії Сельчук Байрактар, передає «Укрінформу».
За словами директора Baykar, новий Bayraktar стане першим у світі БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля.
Сам безпілотник наразі готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.
Сельчук Байрактар також додав, що Bayraktar TB3 стане першим БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.
Компанія Baykar стала першою у світі, яка оголосила про розробку бойового безпілотника, здатного злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.
За матеріалами:
Економічна Правда
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