Компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи для виробництва байрактарів в Україні — Finance.ua

Компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи для виробництва байрактарів в Україні Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Aknc в Україні. Про це повідомляє Akit , пише thepage.

«Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні», — сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар.

Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн

В Україні Baykar заснувала ТОВ «Авіа Венчурс» ще у 2019 році з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ «Авіа Венчурс» від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.

Проєкту сприяло підписання в лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співпрацю в аерокосмічній галузі. Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну сферу та створення сприятливих умов для трансферу технологій і використання продукції, передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічний сектор України до січня 2035 року.

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