День фінансів: зарплати військових на передовій, ситуація на кордоні з Польщею, регулювання ринків капіталу — Finance.ua

День фінансів: зарплати військових на передовій, ситуація на кордоні з Польщею, регулювання ринків капіталу Сьогодні 17:50

У четвер, 22 лютого, інформаційні події можна виділити в три теми: зарплати українців у різних сферах, рішення Верховної Ради та ситуація в світі.

Доходи українців:

Виплати військовим. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявив , що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тис. гривень. Але для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік. Крім того, Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових строкової служби.

До речі, іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у лавах Національної гвардії України.

За словами СЕО порталу з пошуку роботи Work.ua Артура Міхно, з моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей. Зараз є велика потреба в бухгалтерах та людях з ІТ-кваліфікацією.

Де в Україні найважче працевлаштуватись. Як Як розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник, нині найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп’ютеризація. Наприклад, оператори комп’ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування.

Зарплата HR-спеціалістів. Як Як показують результати дослідження People First Club, в Україні серед HR&R-фахівців найбільші доходи мають у Києві ($1800) та Ужгороді ($1600). Найменші — в Чернігові та Тернополі (по 900 $). Найбільша медіана доходу у респондентів, що живуть у США (3550 $) та в Канаді (3350 $), найменша — в Україні (1500 $) та в Туреччині (1300 $).

Робота в сфері фармацевтики. За За даними Work.ua, якщо порівняти січень 2024 та січень 2023 року, то кількість пропозицій роботи для фармацевтів зросла на 45%. Наразі середня зарплата в Україні у цій сфері складає 20 тис. грн.

Рейтинг найкращих аутсорсерів світу. Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До списку Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До списку потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.

Додаткові доходи. Багато хто чув про валютний ринок Форекс, але далеко не всі пробували там торгувати. Заробляти там цілком реально, але треба розбиратись у всіх тонкощах. Finance.ua поговорив із кількома досвідченими трейдерами, щоб дізнатись, що ж треба в 2024 році, щоб заробляти на торгівлі на FOREX:

Рішення Верховної Ради:

Регулювання ринків капіталу. Верховна Рада у другому читанні Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 5865 про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів. Від цього документа залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на $1,4 мільярда.

Використання сертифіката єВідновлення. Житловий сертифікат єВідновлення відтепер Житловий сертифікат єВідновлення відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя. Якщо вартість обраної нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом єВідновлення, то можна отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування єОселя.

Ситуація в світі:

Блокада кордону. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив , що польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги. Також 28 березня у Варшаві відбудеться спільне засідання урядів Польщі та України.

Санкції проти рф. Велика Британія Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну рф в Україні. Санкції спрямовані на ключові джерела доходів росії, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, а також проти тих, хто постачає боєприпаси.

«Торговельний безвіз» для України. Посли Європейського Союзу Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік. Очікується, що 7 березня 2024 року за цю пропозицію проголосує Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі.

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