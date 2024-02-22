Іноземці зможуть служити у Нацгвардії: указ президента — Finance.ua

Іноземці зможуть служити у Нацгвардії: указ президента Сьогодні 11:29 — Казна та Політика

Іноземці зможуть служити у Нацгвардії: указ президента

Іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у лавах Національної гвардії України.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Хто з іноземців може служити в лавах Нацгвардії

Як зазначається в документі, іноземці, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть бути добровільно прийняті до Нацгвардії України.

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«Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу“, можуть бути прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу в Національну гвардію України», — вказано на сайті Президента.

Як проходить відбір

Іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, звертаються до ТЦК за місцем їхнього проживання або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

Проводиться перевірка відомостей щодо законності перетинання іноземцями державного кордону під час в'їзду в Україну, законності перебування їх на території України, наявності паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відомостей про відсутність судимості, достовірності інших відомостей, наданих ними.

Під час відбору іноземців на посади враховується їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта. Якщо ж особа не має такого, то її відправляють на попередню підготовку на спеціальних курсах.

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Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять обов’язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені МВС нормативи з фізичної підготовки.

Жінки із числа іноземців можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

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