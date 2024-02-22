Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики — Finance.ua
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Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики

Особисті фінанси
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Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики
Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики
За даними work.ua, якщо порівняти січень 2024 та січень 2023 року, то кількість пропозицій роботи для фармацевтів зросла на 45%.
Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики

Яких фахівців найчастіше шукають у галузі

Найзатребуванішою посадою є провізор — 40% від усіх пропозицій роботи призначено саме цим фахівцям. Також чимало вакансій для медичних представників, завідувачів аптек і кураторів аптечної мережі.
Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики
Водночас саме такі кваліфіковані посади є найбільш дефіцитними, тобто отримують найменшу кількість відгуків від шукачів. Нагадаємо, що за даними щомісячної аналітики ринку праці Work.ua, в Україні спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів. Найважче знаходити фахівців у галузі медицини та фармацевтики, а також представників робітничих професій.
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Серед шукачів, що відгукуються на вакансії найбільших фармацевтичних компаній та аптечних мереж, 60% жінок і 40% чоловіків. Ця тенденція повністю відповідає ситуації на ринку праці загалом.
А от щодо розподілу за віком є цікавинки: як порівняти із загальним розподілом на ринку, тут бачимо більшу частку шукачів старших 35 років.

Скільки заробляють у фармацевтиці

Наразі середня зарплата в Україні, за даними Work.ua, складає 20 000 грн. На графіку нижче — середні зарплати представників популярних професій у галузі фармацевтики.
Кого шукають і скільки платять компанії зі сфери фармацевтики
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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