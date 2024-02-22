Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка), Фото: freepik.com

В Україні серед HR&R-фахівців найбільші доходи мають у Києві ($1800) та Ужгороді ($1600). Найменші — в Чернігові та Тернополі (по 900 $).

Про це свідчить дослідження People First Club.

Про дослідження

Усього в опитуванні взяли участь 3419 респондентів від 18 до 46+ років. Середній вік респондентів — 31 рік. Найбільше респондентів у віковій категорії 25−31, найменше — у 46+. В опитуванні взяло участь в 14 разів більше жінок, ніж чоловіків.

Інфографіка: People First Club

Заплати HR-спеціалістів у різних країнах

Як показує дослідження, респонденти живуть у 49 країнах. Найбільша медіана доходу у респондентів, що живуть у США (3550 $) та в Канаді (3350 $), найменша — в Україні (1500 $) та в Туреччині (1300 $).

Інфографіка: People First Club

82,3% респондентів дослідження зараз живуть в Україні. Серед них найбільший медіанний дохід мають мешканці Києва (1800 $), Ужгорода (1600 $) та Львова (1500 $). Найменший — респонденти з Чернігова та Тернополя (по 900 $).

Інфографіка: People First Club

Середньомісячна ставка

Інфографіка: People First Club

У жінок середньомісячна ставка поступово зростає від вікової категорії 18−24 років до 32−28 років. Після цього ріст здебільшого зупиняється: медіана категорії 32−38 років така ж сама, як у 39−45 років (1600 $). А от після 46+ років ставка стає нижча за попередню вікову категорію 39−45 років, медіана несуттєво зменшується (1550 $ порівняно з 1600 $).

У чоловіків верхній рівень ставки постійно зростає від 18−24 років аж до 39−45 років, і лише після 46+ зменшується. Медіана ж при цьому зростає і категорії 46+ років.

Медіана ставки між всіма респондентами: 1350 $. Загальна медіана в жінок — 1350 $ та загальна в чоловіків — 1600 $.

Дохід за рівнем посади

Інфографіка: People First Club

Дохід HR&R стрімко зростає з кожним кар'єрним кроком від Intern до Head-посад. Найбільша різниця по медіані спостерігається між позиціями Middle і Senior, +700 $ та між Lead і Head, +1000 $.

Дохід за досвідом

Дохід респондентів зростає суттєво швидше, коли вони накопичують профільний досвід у HR&R у порівнянні із загальним досвідом роботи.

Мінімальний рівень зарплати, за який готові працювати HR&R, поступово зростає до 7−8 року досвіду, стабілізується на рівні 1100 $, а потім поступово зменшується.

Перший радикальний стрибок доходу по верхній частині ринку відбувається між 1−2 та 3−4 роками досвіду в HR&R: топ-10% фахівців отримують до +1000 $.

Нагадаємо, у сучасних карʼєрних перегонах успіх виходить за рамки наявності technical skills. Часто саме особистісні якості виділяють кандидата посеред багатьох інших і відіграють вирішальну роль у процесі рекрутингу. Яким би винятковим набором hard skills ви не володіли, без елементу soft skills формула результативного найму буде неповною. 7 soft skills, які роботодавці шукають у кандидатах — за посиланням

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.