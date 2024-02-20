Що привертає увагу роботодавців, та які навички потрібно вдосконалювати — Finance.ua

Що привертає увагу роботодавців, та які навички потрібно вдосконалювати Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Що привертає увагу роботодавців, та які навички потрібно вдосконалювати, Фото: freepik.com

У сучасних карʼєрних перегонах успіх виходить за рамки наявності technical skills. Часто саме особистісні якості виділяють кандидата посеред багатьох інших і відіграють вирішальну роль у процесі рекрутингу.

Яким би винятковим набором hard skills ви не володіли, без елементу soft skills формула результативного найму буде неповною, розповідають експерти порталу budni.robota.ua.

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Комунікативність

Ефективна комунікація стосується не лише вміння виражати свою думку, але й того, наскільки добре ви слухаєте та чуєте інших. Це must have у сучасному світі, де панує сила нетворкінгу та живих рекомендацій.

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Адаптивність і гнучкість

Не дивно, що в наші часи ця навичка посідає почесне друге місце в списку найзатребуваніших. За останні 4 роки нам довелося адаптуватися спочатку до пандемії ковіду, а зараз, на жаль, і до повномасштабної війни.

Відкритість до змін, швидке опанування нових знань та вміння орієнтуватися у різних робочих середовищах — справедливе очікування роботодавця.

Колаборативність

Абсолютно неважливо, наскільки геніальним є ваш розум або стратегія: якщо ви граєте один, ви завжди програєте тим, хто грає в команді. Здатність ефективно працювати з іншими, робити внесок у групові проєкти та сприяти створенню позитивної командної атмосфери, а також знаходити компроміси та будувати стосунки — це важливі вміння для того, хто хоче перемагати разом.

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Критичне мислення

Критичне мислення — це вміння визначати та ефективно вирішувати проблеми. Важливо вміти креативно мислити та приймати обґрунтовані рішення, які базуються на визначенні закономірностей.

Резильєнтність

Це про здатність справлятися зі складнощами у житті, переживати їх та відновлюватися. Усе частіше менеджери на співбесідах питають про work-life balance й особисті методи тримання себе в тонусі, адже адаптація — це конкретні дії.

Тайм-менеджмент

Вміння ефективно планувати та управляти своїм часом важливо для роботодавця, адже гарний тайм-менеджмент гарантує дотримання дедлайнів, гармонійну пріоритизацію задач і уникнення прокрастинації.

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Емоційний інтелект

Всі ми, в першу чергу, люди, а потім — спеціалісти тієї чи іншої сфери, і часто неминуче керуємося емоціями та знаходимося під їх впливом. Наш емоційний інтелект є мірою того, наскільки ефективно ми розуміємо власні відчуття, а також усвідомлюємо емоції інших і вміємо проявляти емпатію. Саме ця складова дозволяє нам запропонувати підтримку, зменшити ескалацію конфлікту та адаптувати тон спілкування для максимального впливу.

Як розвивати свої soft skills

Soft skills — це ті здібності, які обертаються навколо особистих стосунків, характеру та ставлення до оточення. Поради щодо розвитку навичок спілкування та зміцнення міжособистісних стосунків дуже прості:

Визначте свої сильні та слабкі сторони

Використайте онлайн-інструменти або попросіть фідбек від минулих колег чи друзів, щоб краще зрозуміти свої переваги й недоліки.

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Спілкуйтеся

Спілкування віч-на-віч, електронною поштою та під час презентацій для групи — кожен метод комунікації робить нас більш гнучкими.

Вийдіть із зони комфорту

Як і у випадку з усім, що ви хочете вдосконалити, важливо вийти за межі своєї зони комфорту та взятися за щось нове. Це можуть бути нові обставини, нові обов’язки або роль лідера.

Будьте готові вчитися

Використовуйте зворотний зв’язок і саморефлексію для оцінки прогресу, відзначайте досягнення та точки росту.

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Нагадаємо, раніше експерти Work.ua назвали декілька порад, які допоможуть вам виділитися на співбесіді та отримати роботу мрії.

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