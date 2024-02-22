15 українських компаній увійшли рейтингу найкращих аутсорсерів світу (інфографіка) — Finance.ua

15 українських компаній увійшли рейтингу найкращих аутсорсерів світу (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

15 українських компаній увійшли рейтингу найкращих аутсорсерів світу (інфографіка)

Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року.

Про це пише dev.ua

Читайте також IT-компанії допомагають українській армії

«Цей список є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг», — зазначили в асоціації.

До 2024 Global Outsourcing 100 , який є 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.

Нагадаємо, чимало компаній, як продуктові, так і аутсорсингові наразі й далі активно зростають та розвивають свої продукти, але відкривають офіси вже в Європі та США. Великі аутсорсери з офісами у кількох країнах справді тимчасово призупиняють найм в Україні на вимогу клієнтів у зв’язку з ризиками.

Ця ситуація може покращитися тільки за умови зниження ризиків для бізнесу, тобто з покращенням роботи критичної інфраструктури, зі зменшенням обстрілів на території України, адже це покращить умови для рекрутингу та праці загалом.

Довідка Finance.ua:

Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Компанії оцінюють за такими критеріями: продуктивність, розмір, зростання та відгуки клієнтів.

У 2022 році до рейтингу the Global Outsourcing 100 увійшли 13 українських IT-компаній.

До рейтингу найкращих аутсорсерів світу 2023 року потрапили вже 14 українських компаній.

Раніше писали, що в Україну заходить великий IT-аутсорсер Sii Group, хочуть найняти 3000 співробітників.

😎 До речі, у Finance. uaз'явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇 Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.