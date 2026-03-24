День фінансів: зарплати в оборонці, інтервенції НБУ, податок на розкіш Сьогодні 17:45

У вівторок, 24 березня, стало відомо, що насправді вимагає МВФ від України, а Уряд представив «План стійкості інфраструктури».

Вимоги МВФ від України

Заяви про те, що Міжнародний валютний фонд змушує Україну ухвалювати непопулярні рішення, у більшості випадків є маніпулятивними. Значна частина вимог Фонду стосується антикорупційних змін і реформ, вигідних самій Україні. Про це в заявив економіст Олег Гетьман.

Також перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив про досягнення консенсусу щодо неможливості проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

Інтервенції НБУ сягнули $1,3 млрд

Минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар.

Зарплата в оборонці

Оборонні підприємства України формують значну частину ринку праці та створюють серйозну конкуренцію для інших роботодавців. Середня зарплата в ОПК у лютому склала 40 000 грн , що майже на 43% вища за середню на ринку.

Також військові зможуть подати заяву на допомогу через «Дію»: розпочався бета-тест послуги.

Понад 400 млрд гривень кредитів

За час дії воєнного стану в Україні видано 105 994 кредити на 400,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 75 994 кредити на 196,5 млрд грн).

💰 До речі, онлайн-кредити давно стали масовою фінансовою послугою, а разом із цим зросла потреба у зрозумілих орієнтирах для вибору компанії. Пояснюємо це детально на прикладі CreditKasa (ТОВ «Укр Кредит Фінанс») — одного з найбільших українських сервісів онлайн-кредитування, який вже майже 10 років надає онлайн-кредити населенню дистанційно на банківську картку і входить до числа великих платників податків в галузі небанківського кредитування. Про це у статті нижче:

Група Nova планує придбати банк

Про це Поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання кількох банків для посилення позицій фінансової компанії NovaPay.Про це повідомив співвласник групи Вячеслав Климов.

План стійкості інфраструктури України

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба представив «План стійкості інфраструктури». Як він повідомив , вже розробляється мережа розподіленого енергопостачання з цільовою потужністю 4 гігавати, з яких 1,5 гігавата планують додати цього року. Це мінімально необхідний рівень для стабільної роботи критичної інфраструктури.

На скільки подорожчає великодній кошик

Цього року великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім’ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж торік. Про це повідомили ННЦ «Інститут аграрної економіки». Детально ціни тут

Також стало відомо, що доходи та умови життя українців хочуть обстежити. Для чого це — читайте далі.

Дефіцит дизельного пального

Ніякого дефіциту дизельного пального на українському ринку немає і не передбачається. Про це повідомив Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень.

🏆До речі, до FinAwards 2026 залишилися лічені дні — як не пропустити церемонію нагородження.

Щоб стати частиною FinAwards 2026, достатньо придбати квитки на сайті премії . Встигніть долучитися, адже до заходу залишилося лише декілька днів!

Податок на розкіш

Протягом січня — лютого 2026 року власники дорогих автівок сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 16,5% більше і плюс 8,7 млн грн. Хто серед лідерів — читайте тут.

