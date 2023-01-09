День фінансів: запуск мініелектростанцій, виплати України за держборгом у 2023 році, 10-й пакет санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

День фінансів: запуск мініелектростанцій, виплати України за держборгом у 2023 році, 10-й пакет санкцій ЄС проти росії Сьогодні 17:50

Понеділок, 9 січня. Як Україна планує уникнути блекаутів та чи запровадять обов’язковий техогляд авто.



Запуск мініелектростанцій в Україні. Кабмін анонсував запуск Кабмін анонсував запуск мережі мініелектростанцій в Україні. Це допоможе Україні уникнути блекаутів. Мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також підвищать безпеку атомної генерації.

Зовнішній борг України. За даними Міністерства фінансів, цьогоріч За даними Міністерства фінансів, цьогоріч держава має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом, платежі за внутрішнім боргом становлять 536 млрд гривень.

10-й пакет санкцій ЄС проти росії. Україна розраховує, що Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти росії міститиме обмеження проти ядерної галузі рф. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти росії.

Правила ввозу готівки. При в’їзді в Україну фізичні особи можуть переміщати через митний кордон готівкову валюту та банківські метали. Без письмового декларування кордон можна перетнути з готівковою валютою та банківськими металами у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Коли письмове декларування необхідне —

При в’їзді в Україну фізичні особи можуть переміщати через митний кордон готівкову валюту та банківські метали. Без письмового декларування кордон можна перетнути з готівковою валютою та банківськими металами у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Коли письмове декларування необхідне — розповідаємо тут

Військовий облік за кордоном. Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку . Відтепер на закордонні дипломатичні установи України буде покладено ряд нових обов’язків і саме вони будуть відповідальними за ведення військового обліку військовозобов’язаних осіб, що перебувають за кордоном.

До речі, у застосунку «Дія» має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

Як працював бізнес у грудні 2022. Як свідчить Як свідчить аналітика Опендатабот , за 2022 рік в Україні зареєстрували 203 тисячі ФОП та 33,4 тисячі компаній. Лише за грудень було зареєстровано понад 14,6 тисячі підприємців та 3 тисячі нових компаній.

Соціальні виплати для українців у 2023 році. У Мінсоцполітики стверджують, що в 2023 році в Україні У Мінсоцполітики стверджують, що в 2023 році в Україні не буде скасовано жодних соціальних виплат . Водночас їх підвищення також не буде. Там нагадали, що автоматично продовжуються соціальні виплати, які залежать від статусу (зокрема для ВПО).

Водночас міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави. За словами Верещук, українці мають працевлаштовуватися за новим місцем проживання, а не чекати на можливість повернутися на стару роботу, перебиваючись фінансовими виплатами від уряду.

Як свідчить статистика кадрового порталу Work.ua, в Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату в розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери ІТ.

Плату за доставку газу перерахують. У січні вартість доставки (розподілу) газу може змінитись для українців — сума може як збільшитися, так і зменшитися порівняно з груднем. Це пов’язано не зі змінами тарифу, а з У січні вартість доставки (розподілу) газу може змінитись для українців — сума може як збільшитися, так і зменшитися порівняно з груднем. Це пов’язано не зі змінами тарифу, а з методикою нарахування самої плати за доставку у 2023 році.

Найкращі країни для пенсіонерів. Компанія Natixis склала рейтинг Global Retirement Index-2022, який відображає Компанія Natixis склала рейтинг Global Retirement Index-2022, який відображає рівень життя пенсіонерів у тій чи іншій країні. Так, лідерами рейтингу стали Норвегія, Швейцарія та Ісландія. На іншому кінці списку опинилися Туреччина, Бразилія та Індія.

Техогляд автівок в Україні. У колах українських автомобілістів ширяться чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легковиків. На шляху вступу України до Європейського Союзу наша країна повинна запровадити основні, уніфіковані для всіх країн-членів стандарти. Кілька пунктів стосуються запровадження обов’язкового технічного огляду. Як кажуть фахівці, технічний огляд в Україні точно запровадять, питання лише, У колах українських автомобілістів ширяться чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легковиків. На шляху вступу України до Європейського Союзу наша країна повинна запровадити основні, уніфіковані для всіх країн-членів стандарти. Кілька пунктів стосуються запровадження обов’язкового технічного огляду. Як кажуть фахівці, технічний огляд в Україні точно запровадять, питання лише, в якому вигляді та коли

До речі, досвідчений «страхувальник» коте Максим після поїздки до Італії з кото-сім’єю на літо до Gatto Beatrice на авто та оформлення Зеленої картки, повернувся до України. У статті за посиланням нижче коте розповість, чому задумався про важливість страхування ще більше і як оформлював Автоцивілку:



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