День фінансів: законопроєкт про мобілізацію, індекс Біг-Маку, «експортний безвіз» для України — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт про мобілізацію, індекс Біг-Маку, «експортний безвіз» для України Сьогодні 17:50

Середа, 31 січня. Які правила військового обліку пропонує уряд України та як зміниться мінімальна зарплата та пенсія в 2024 році.

Оновлена версія закону про мобілізацію. Кабмін повторно вніс до Верховної Ради Кабмін повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію . У законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки. Крім того, новий законопроект пропонує ввести вимогу для людей, які вперше влаштовуються на державну службу.

До речі, з 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи знаходяться вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. гривень.

Індекс Біг-Маку. Оновлені дані рейтингу видання The Economist Оновлені дані рейтингу видання The Economist показують , що українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Біг-Мак коштує в Україні 110 грн, тоді як у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$.

Ціни на квартири. Статистика ЛУН 2 , що на 1 200 грн більше ніж в грудні. Статистика ЛУН свідчить , що ринок нерухомості в продажах стабільний останні кілька місяців. Ціни у січні коливаються у розрізі не більше 1%. В січні однокімнатна квартира на вторинці в Києві в середньому обійдеться в 128 000 $ в Печерському районі, і 42 000 $ в Деснянському. Ціна на первинці в Києві в січні склала 49 200 грн за м, що на 1 200 грн більше ніж в грудні.

Додамо, що програму єВідновлення, яка передбачає компенсації від держави за зруйноване і пошкоджене в результаті війни житло, у 2024 році чекають трансформації. Наразі ініціатори програми розглядають можливості змін у термінах подачі заяв та заборони отримати компенсацію за пошкоджене житло, яке придбали суто заради грошей від держави.

Робота в ІТ. Як Як показують результати дослідження Dou, ІТ-фахівці більше хочуть працювати у відомих компаніях, але для кандидатів важлива не тільки назва компанії, в якій вони працюють. Розглядаючи офер, 81% айтівців очікують, що їм запропонують гарну зарплату. Крім зарплати, більшість айтівців звертають увагу на поведінку компанії та її співробітників. Водночас для тих, хто тільки шукає першу роботу в ІТ, зарплата не є пріоритетом.

Пенсії ВПО. Пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) Пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Спершу пенсіонерам дали час з 1 липня до кінця 2023 року, однак 27 грудня уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці.

Відмітимо, що на відміну від минулого року мінімальна зарплата у 2024-му зростатиме у два етапи. Разом із нею зміниться й розмір мінімальної пенсії. У новій статті розповімо, коли і як зміняться розміри виплат:

Відновлення кредитування. Член ради НБУ Василь Фурман Член ради НБУ Василь Фурман заявив , що кредитування повільно, але відновлюється. Чисті кредити населення впродовж 2023 року зросли на 22%. За його словами, банки загалом оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування.

«Експортний безвіз» для України. Єврокомісія офіційно Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Збитки екології. Від початку повномасштабної війни ворог Від початку повномасштабної війни ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн. Через постійні обстріли утворилося понад 750 тис. тонн відходів руйнації, якими забруднено 30 млн га території. Крім того сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

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