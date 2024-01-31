Єврокомісія пропонує продовжити безмитний режим для товарів з України, але зі змінами — Finance.ua

Єврокомісія пропонує продовжити безмитний режим для товарів з України, але зі змінами Сьогодні 16:43

Єврокомісія пропонує продовжити безмитний режим для товарів з України, але зі змінами

Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Для України Єврокомісія пропонує продовжити пільгові умови торгівлі з призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік, що має забезпечити підтримку української економіки в умовах війни.

Водночас у пропозицію включили «посилений запобіжник» для захисту інтересів європейських аграріїв.

«З цією метою, і зважаючи на значне зростання імпорту деякої аграрної продукції з України до ЄС у 2022−2023 роках, поновлені автономні торговельні заходи містять посилений механізм запобіжників. Це дозволяє швидке реагування у разі значних викривлень на ринку ЄС чи ринку однієї з країн-членів», — пояснюють у комюніке.

Для трьох видів продукції - м’яса птиці, яєць і цукру — передбачається механізм «екстреного гальмування», щоби «стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022−2023 роках». Це означає, що у разі перевищення даних обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

У цій же пропозиції Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити призупинення мит на імпорт з Молдови.

Пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Економічна Правда За матеріалами:

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