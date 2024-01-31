Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua

Страхування
27
Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua
Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua
Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустив розіграш з великою кількістю подарунків!

Оформлюйте страхування на Finance.ua та вигравайте один із призів:

🛞3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10 тис. грн
🔋5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12 000 mAh
⚡️9 парфумів від Sisters Aroma
💰10 сертифікатів на Каско номіналом 1000 грн
💡3 карти Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі
👩‍⚕️10 сертифікатів на медичне страхування номіналом 1000 грн

Як стати учасником розіграшу?

👉🏻 Обери та придбай 1 зі страховок: каско, Медичне страхування, Зелена Картка, Туристичне страхування, Автоцивілка, Зелена Картка на сайті Finance.ua в період 19.12.2023−19.02.2024
👉🏻 Підпишись на наш офіційний канал «Експерти зі страхування»

❗️ Переможці будуть визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції

Більше деталей про розіграш ви можете отримати за посиланням.
Оформити страхування ✔️
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.