Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua
Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустив розіграш з великою кількістю подарунків!
Оформлюйте страхування на Finance.ua та вигравайте один із призів:
🛞3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10 тис. грн
🔋5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12 000 mAh
⚡️9 парфумів від Sisters Aroma
💰10 сертифікатів на Каско номіналом 1000 грн
💡3 карти Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі
👩⚕️10 сертифікатів на медичне страхування номіналом 1000 грн
Як стати учасником розіграшу?
👉🏻 Обери та придбай 1 зі страховок: каско, Медичне страхування, Зелена Картка, Туристичне страхування, Автоцивілка, Зелена Картка на сайті Finance.ua в період 19.12.2023−19.02.2024
👉🏻 Підпишись на наш офіційний канал «Експерти зі страхування»
❗️ Переможці будуть визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції
Більше деталей про розіграш ви можете отримати за посиланням.
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