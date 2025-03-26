День фінансів: закон щодо ЄСВ, зарплати чиновників, нова велика угода про корисні копалини — Finance.ua

День фінансів: закон щодо ЄСВ, зарплати чиновників, нова велика угода про корисні копалини Сьогодні 17:35

У середу, 26 березня, йшлося про нову велику угоду про корисні копалини та про відкриття Е-запису для отримання держпослуг.

Угода про корисні копалини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США виступили з Президент України Володимир Зеленський заявив, що США виступили з пропозицією підписати нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, американці запропонували замість рамкової угоди одразу укласти повну.

До речі, Трамп визнав, що росія «гальмує» мирну угоду з Україною.

Новий закон щодо ЄСВ. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України. Документ повернули до Верховної Ради з підписом глави держави 25 березня.

А Дуда підписав закон про будівництво першої АЕС в Польщі.

НБУ відкликав ліцензію в українського банку. Національний банк України Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Акціонерного товариства «Банк «Портал» та виключив відомості із Державного реєстру банків.

Нацбанк запровадить вимоги до ESG-стандартів банків. Національний банк Національний банк активізує впровадження стандартів ESG (екологічного, соціального та корпоративного управління) в банківському секторі України.

Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році. Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але до кінця року курс, Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але до кінця року курс, найімовірніше , зросте.

Зарплати чиновників в Україні знову зросли. Заробітна плата в центральних державних органах України Заробітна плата в центральних державних органах України зросла . У лютому 2025 року середня виплата склала 51,4 тисячі гривень, хоча роком раніше цей показник був на рівні 44,4 тисячі гривень.

Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати. Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Про це Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис. З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-записудля отримання державних послуг. Про це З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-записудля отримання державних послуг. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Зареєструватись на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування.

Український геймдев під час війни. Український геймдев продовжує втрачати спеціалістів, але повільніше ніж Український геймдев продовжує втрачати спеціалістів, але повільніше ніж раніше . Зокрема, з лютого до серпня минулого року їхня кількість зменшилася на 564 людини (7,4%), а за останні пів року кількість фахівців у 25 найбільших ігрових компаніях впала на 250 людей (3,5%).

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Компенсація за піднайом житла для військових. Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, мають право на Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

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✈️Польоти

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🎥Нагадаємо, цієї неділі українцям знову доведеться крутити стрілки годинників на годину вперед. Як же переведення годинників впливає на наше життя — дивіться у нашому сюжеті.

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