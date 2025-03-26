У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг — Finance.ua

У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг

З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання державних послуг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зареєструватись на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування. Фізична особа може реєструватися не більше ніж 4 рази на місяць онлайн і 4 рази на місяць у терміналі. Для юросіб встановлено ліміт у 4 реєстрації на день (онлайн) або 6 на день (через термінал).

Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.

Запис є індивідуальним. Якщо дані в документах не збігаються із зазначеними при реєстрації, у наданні послуги відмовлять.

«Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню. Зокрема, передбачений захист від автоматизованих ботів», — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш.

Нагадаємо, що українці мають можливість отримати цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Е-свідоцтво про реєстрацію авто — це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Кабінеті водія.

Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто. Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка. Документ буде містити серію та номер.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.