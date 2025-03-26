У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг — Finance.ua

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У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг

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У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг
У всіх сервісних центрах МВС запрацював Е-запис для отримання держпослуг
З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання державних послуг.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зареєструватись на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування. Фізична особа може реєструватися не більше ніж 4 рази на місяць онлайн і 4 рази на місяць у терміналі. Для юросіб встановлено ліміт у 4 реєстрації на день (онлайн) або 6 на день (через термінал).
Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.
Запис є індивідуальним. Якщо дані в документах не збігаються із зазначеними при реєстрації, у наданні послуги відмовлять.
«Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню. Зокрема, передбачений захист від автоматизованих ботів», — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш.

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Нагадаємо, що українці мають можливість отримати цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Е-свідоцтво про реєстрацію авто — це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Кабінеті водія.
Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто. Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка. Документ буде містити серію та номер.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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