Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати — Finance.ua

Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати

Оплата за послуги, гаманець, документи та ще безліч сервісів в одному ґаджеті. Сьогодні смартфон став незамінним аксесуаром та помічником, який завжди під рукою. Особливо зручно користуватись цифровими документами, з якими нічого не трапиться, адже їх неможливо загубити чи пошкодити. Мова йде про цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

е-свідоцтво про реєстрацію авто — це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Там зазначають, що— це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Кабінеті водія

Як отримати документ

Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто.

Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка. Документ буде містити серію та номер.

Однак електронні документи дійсні тільки на території України.

Також при зверненні до сервісного центру МВС потрібно взяти з собою паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків та наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Орієнтовна вартість: 350 грн — адміністративна послуга, 350 грн — номерний знак. Детальніша інформація доступна за 350 грн — адміністративна послуга, 350 грн — номерний знак. Детальніша інформація доступна за посиланням

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Часто при перереєстрації авто в Дії нові власники замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Якщо ж він виявить бажання отримати пластиковий документ — необхідно звернутись до сервісного центру МВС та здійснити перереєстрацію. Звертаємо увагу, що в цифрових сервісах також відображаються копії документів, виготовлених на пластиковому бланку.

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