Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати

Особисті фінанси
50
Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати
Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: як його отримати
Оплата за послуги, гаманець, документи та ще безліч сервісів в одному ґаджеті. Сьогодні смартфон став незамінним аксесуаром та помічником, який завжди під рукою. Особливо зручно користуватись цифровими документами, з якими нічого не трапиться, адже їх неможливо загубити чи пошкодити. Мова йде про цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Там зазначають, що е-свідоцтво про реєстрацію авто — це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Кабінеті водія.

Як отримати документ

  • Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто.
  • Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка. Документ буде містити серію та номер.
Однак електронні документи дійсні тільки на території України.
  • Також при зверненні до сервісного центру МВС потрібно взяти з собою паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків та наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Орієнтовна вартість: 350 грн — адміністративна послуга, 350 грн — номерний знак. Детальніша інформація доступна за посиланням.
Читайте також
Часто при перереєстрації авто в Дії нові власники замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Якщо ж він виявить бажання отримати пластиковий документ — необхідно звернутись до сервісного центру МВС та здійснити перереєстрацію. Звертаємо увагу, що в цифрових сервісах також відображаються копії документів, виготовлених на пластиковому бланку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems