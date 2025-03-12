Лідери серед країн з ДТП за участю українських водіїв (інфографіка) — Finance.ua
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Лідери серед країн з ДТП за участю українських водіїв (інфографіка)

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Лідери серед країн з ДТП за участю українських водіїв (інфографіка)
Лідери серед країн з ДТП за участю українських водіїв (інфографіка)
У 2024 році українські страхові компанії сплатили понад 50,5 млн євро страхових відшкодувань потерпілим у ДТП, спричинених українськими водіями за кордоном, відповідно до міжнародних договорів страхування «Зелена картка». Загалом було врегульовано 15 926 справ, що на 5,32% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Країни з найбільшою кількістю врегульованих ДТП за участі українських водіїв:

  • Польща: 35,1% випадків (5 503 справ), виплачено 11,12 млн євро.
  • Німеччина: 20% (3 194 справ), 15,26 млн євро.
  • Румунія: 6,3% (1 017 справ), 3,75 млн євро.
  • Чехія: 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро.
  • Італія: 4% (648 справ), 3,01 млн євро.

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Інфографіка: mtsbu.ua
Інфографіка: mtsbu.ua
МТСБУ наголошує на важливості заздалегідь оформити страховий сертифікат «Зелена картка» перед поїздкою за кордон на власному авто. Цей сертифікат забезпечує захист у 48 країнах-членах системи та гарантує виплату компенсацій потерпілим у ДТП, спричинених водієм-страхувальником.

Чому важлива «Зелена картка»

«Зелена картка» відповідає законодавчим нормам країни, де сталася ДТП, і покриває значні витрати на ремонт автомобіля та медичні послуги. Наприклад, у Польщі ліміти компенсацій складають до 5,21 млн євро за шкоду, завдану життю та здоров’ю, і до 1,05 млн євро за майно.
МТСБУ також рекомендує ознайомитися з умовами страхового покриття в країні перебування перед поїздкою.

Зміни у страхуванні з 2025 року

З 2025 року набрали чинності зміни в умовах страхування за міжнародними договорами. Тепер водії повинні укладати договір заздалегідь, а електронна форма сертифікату «Зелена картка» буде легітимною у всіх країнах-членах системи. Важливо звернути увагу, що «Зелена картка» є єдиною формою обов’язкового страхування для виїзду за кордон на транспортному засобі української реєстрації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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