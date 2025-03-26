Wizz Air поділився деталями щодо відновлення авіасполучення в Україні — Finance.ua
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Wizz Air поділився деталями щодо відновлення авіасполучення в Україні

Фондовий ринок
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Угорська авіакомпанія Wizz Air готова повернутися в Україну і вже близька до угоди з відновлення комерційної діяльності з деякими українськими аеропортами.
Про це повідомив гендиректор компанії Йозеф Вараді під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання» від аналітичного центру We Build Ukraine.
Він зазначив, що лоукостер має «великі плани щодо України» і вважає, що потенціал країни в авіаперельотах величезний.
«Ми плануємо не просто літати до України, а й літати з України, відновлюючи операційні бази», — заявив Вараді.
За його словами, Wizz Air розробив план створення мережі з приблизно 100 маршрутів протягом перших шести місяців з дня відновлення операційної діяльності, що за планом забезпечить річний пасажиропотік у 5 мільйонів осіб.
«Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві й вже близькі до укладання комерційної угоди», — підсумував Вараді.
За матеріалами:
Економічна Правда
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