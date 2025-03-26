Зарплати чиновників в Україні знову зросли: скільки платять — Finance.ua

Зарплати чиновників в Україні знову зросли: скільки платять Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Зарплати чиновників в Україні знову зросли: скільки платять

Заробітна плата в центральних державних органах України зросла. У лютому 2025 року середня виплата склала 51,4 тисячі гривень, хоча роком раніше цей показник був на рівні 44,4 тисячі гривень.

За даними Міністерства фінансів , у січні в центральних держорганах зарплату отримувала 21 771 особа.

При цьому лідером за зарплатою є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де працює 532 людини. Середня зарплата становить 90,1 тисячі гривень.

Також до трійки відомств із найвищою зарплатою потрапило Національне агентство із запобігання корупції — 79,4 тисячі гривень та Антимонопольний комітет — 77,4 тисячі гривень.

У п’ятірці лідерів також опинилося Міністерство цифрової трансформації з показником 65,8 тисячі гривень і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — 65,6 тисячі гривень.

Найнижчі зарплати:

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру — 35,8 тисячі гривень;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 35,4 тисячі гривень;

Держслужба у справах дітей — 33,4 тисячі гривень;

Держагентство резерву — 32,8 тисячі гривень;

Національна служба посередництва і примирення — 28,7 тисячі гривень.

Що стосується зарплат керівників, то середня виплата становить 116,5 тисячі гривень.

Найвищі зарплати:

Міністерство національної єдності України — 401,4 тисячі гривень;

НКРЕКП — 294,3 тисячі гривень;

НАЗК — 243,2 тисячі гривень;

Апарат Верховної Ради — 239,8 тисячі гривень;

Держагентство з управління зоною відчуження — 184,2 тисячі гривень.

УНІАН За матеріалами:

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