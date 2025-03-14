Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка) — Finance.ua
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Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка)

Казна та Політика
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Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка)
Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка)
У січні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,25 тисяч гривень. Порівняно із січнем минулого року (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася на 27,6%.
Про це повідомляє Мінфін.
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Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у січні зарплата становила 18,7 тисяч гривень. За рік вона зросла на 24,6%.
Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка)

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у січні в центральних держорганах зарплату отримували 21 707 осіб.
Лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет — 76,0 тисяч гривень. В комітеті працюють 266 осіб.
На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції — 75,8 тисяч гривень. Чисельність співробітників — 355 осіб.
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Далі йде Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 66,6 тисяч гривень (9 осіб).
У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку платять 66,3 тисяч гривень (223 осіб).
У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працюють 525 осіб, середня зарплата — 65,1 тисяч гривень.
Понад 27%: як зростали зарплати чиновників за рік (інфографіка)
Інфографіка Мінфін<

Зарплати керівництва

Середня зарплата керівництва відомств складає 106,9 тисяч гривень.
Найвищі зарплати серед 498 керівників у таких відомствах:
  • Державна служба фінансового моніторингу України — 423,5 тисяч гривень,
  • Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 232,3 тисяч гривень,
  • Національне агентство з питань запобігання корупції — 230,9 тисяч гривень,
  • Державна податкова служба України — 211,9 тисяч гривень,
  • Державне агентство розвитку туризму України — 202,6 тисяч гривень.

Довідка Finance.ua:

  • За підсумками 2024 року вона зросла на 61% і подекуди сягає понад 300 тис. гривень. Хто з чиновників та в яких сферах отримує найбільшу та найменшу зарплату, розповідає Finance.ua у статті:

Втричі більше, ніж пересічний українець: скільки отримують чиновники та де платять найбільше

  • Найвищий індекс частоти корупційних діянь у Чернівцях, Дніпрі і Одесі. Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке провели в 21 місті України. До антирейтингу з найвищими показниками також потрапили Львів, Полтава, Івано-Франківськ та Вінниця.
За матеріалами:
РБК-Україна
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