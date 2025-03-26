Нацбанк запровадить вимоги до ESG-стандартів банків — Finance.ua

Нацбанк запровадить вимоги до ESG-стандартів банків Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Нацбанк запровадить вимоги до ESG-стандартів банків

Національний банк активізує впровадження стандартів ESG (екологічного, соціального та корпоративного управління) в банківському секторі України.

Про це йшлося під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

ESG-менеджер Банку Кредит Дніпро В’ячеслав Іваненко зазначив, що Нацбанк розробив план дій із впровадження ESG-принципів у банківській системі.

«План складається з кількох етапів. Це єдиний глосарій, щоб банки однаково розуміли, про що йдеться, і використовували однакові визначення. Друге — усі банки зараз дуже чекають на розробку Білої книги з рекомендаціями для фінансового сектору. А також загальна уніфікація вимог до клієнтів», — пояснив він.

За його словами, НБУ активно створює стимули для ESG-трансформації, проте вирішальну роль у процесі відіграють самі банки.

«У банкірів є підкомітет з питань ESG в Незалежній асоціації банків України. Це платформа для комунікації банків, і саме зараз завдяки цій взаємодії банківський сектор робить реальні кроки для інтеграції ESG-принципів у свою діяльність», — зазначив В’ячеслав Іваненко.

Заступник начальника управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Володимир Таузаков зазначив, що НБУ зараз проводить опитування банків щодо ESG-ризиків.

«Наразі у нас теж є такий запит від Національного банку. Ми зараз працюємо над ним. НБУ хоче розуміти, яка ситуація в кожному банку щодо ESG-ризиків, а потім вони будуть нормативні вимоги розповсюджувати і певні стандарти від банків вимагати», — впевнений банкір.

ESG-менеджер ОТП Банку Максим Олійник акцентував увагу на тому, що банки з іноземним капіталом вже давно впроваджують ESG-стандарти.

«Іноземні банки впроваджували все це набагато раніше, у зв’язку з тим, що європейський регулятор давно на них уже почав тиснути. З цього року велика кількість європейських компаній почала звітувати згідно з директивою ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD) за новими стандартами ESRS. І це вже обов’язкова вимога, а не так, як це було раніше, коли така звітність була добровільною на розсуд компаній. І це також зачепило певні українські банки, які також є частиною консолідованих звітностей груп», — пояснив він.

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За його словами, ОТП Банк від цього року почав звітувати за новими стандартами як частина групи OTP.

«Цього року ми вже звітували по стандартам ESRS і також пройшли нефінансовий аудит. Тобто для нас ESG — це не тільки те, що хоче український регулятор, а й те, що хоче європейський регулятор», — розповів Максим Олійник.

Асоціація експертів зі сталого розвитку раніше провела дослідження банківського сектору України, що охопило 21 банк.

«Майже половина банків розуміють основні принципи ESG і активно впроваджують їх у свою діяльність. Третина банків робить значні кроки у сфері соціальної відповідальності, зокрема приділяючи увагу рівності та інклюзивності», — повідомив В’ячеслав Іваненко.

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