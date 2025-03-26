Лоукостер Ryanair запускає ексклюзивний сервіс Prime — Finance.ua
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Лоукостер Ryanair запускає ексклюзивний сервіс Prime

Фондовий ринок
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Лоукостер Ryanair запускає ексклюзивний сервіс Prime
Лоукостер Ryanair запускає ексклюзивний сервіс Prime
Авіакомпанія Ryanair запустила ексклюзивну схему знижок для пасажирів, які часто літають. Послуга дасть змогу отримати переваги під час купівлі місць та туристичної страховки.
Видання The Independent пише, що Prime дасть змогу учасникам, які літають 12 разів на рік, економити вп’ятеро більше, ніж коштує підписка, завдяки перевагам.
Вартість 12-місячної передплати становить 79 фунтів стерлінгів, а це приблизно 4266 гривень. Учасники програми отримають можливість безкоштовного бронювання місць, безкоштовну туристичну страховку та доступ до 12 щорічних ексклюзивних розпродажів місць.
Учасники регулярно отримуватимуть електронні листи про майбутні ексклюзивні розпродажі та актуальні пропозиції, а також зможуть бронювати необмежену кількість рейсів за зниженими тарифами Prime.
Авіакомпанія заявила, що учасники програми Prime, які літають 12 разів на рік, зможуть заощадити до 420 фунтів стерлінгів, а це майже 22 678 гривень, тоді як учасники, які літають лише тричі на рік, зможуть заощадити 105 фунтів стерлінгів (5670 грн).
При цьому кількість учасників нової підписки обмежена 250 000 пасажирами. Водночас пасажири, які підписалися на Ryanair Prime, повинні бути не молодше 18 років. Наразі ця послуга пропонується тільки жителям Австрії, Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Ірландії, Нідерландів, Великої Британії, Польщі, Португалії та Іспанії.
Минулого року Wizz Air запустила аналогічну схему, що дає змогу клієнтам бронювати квитки максимум за 72 години до вильоту за фіксованою ціною 9,99 євро за кожен рейс, плюс плата за додаткові послуги, як-от провезення багажу.
Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план із відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.
При цьому в компанії розраховують, що зможуть обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік протягом року або двох після відновлення польотів.
Пізніше головний виконавчий директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія також готується до повернення в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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