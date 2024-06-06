День фінансів: який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією, прийнятний середній рівень зарплати — Finance.ua

День фінансів: який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією, прийнятний середній рівень зарплати Сьогодні 17:34

Сьогодні, 6 червня, ми дослідили в новій статті вартість послуг стоматолага в Україні. Професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть в Україну, щоб отримати послуги. Finance.ua проаналізував вартість найпоширеніших послуг.

Прийнятний середній рівень заробітної плати. Українці хочуть мати Українці хочуть мати 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас, фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.

Гроші на «чорний день». 56% українців не 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією. Слідом за підвищенням тарифів на електроенергію можна очікувати нових розцінок на опалення. Про це в інтерв'ю Radio NV Слідом за підвищенням тарифів на електроенергію можна очікувати нових розцінок на опалення. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Щодо відключень світла:

Не встигнути відновити потужності до зими: The New York Times попереджає про тяжкі місяці без світла.

Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин.

Більше за облцентри: YASNO здивували заявою про споживання світла в Києві.

Відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться: про обмеження світла для новобудов, у яких усе на електриці.

Штрафи за нелегальну працю в 2024 році. За використання праці неоформлених працівників роботодавець притягується до відповідальності. У 2024 році ці штрафи стають відчутними — За використання праці неоформлених працівників роботодавець притягується до відповідальності. У 2024 році ці штрафи стають відчутними — понад 120 тис. гривень . Нагадаємо, з 1 січня та 1 квітня мінімальну зарплату підвищили з 6,8 тис. до 7,1 тис. та 8 тис. грн відповідно. Це стало причиною збільшення штрафів.

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