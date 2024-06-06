День фінансів: який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією, прийнятний середній рівень зарплати — Finance.ua

День фінансів: який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією, прийнятний середній рівень зарплати
Сьогодні, 6 червня, ми дослідили в новій статті вартість послуг стоматолага в Україні. Професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть в Україну, щоб отримати послуги. Finance.ua проаналізував вартість найпоширеніших послуг.
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Прийнятний середній рівень заробітної плати. Українці хочуть мати 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас, фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.
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Який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією. Слідом за підвищенням тарифів на електроенергію можна очікувати нових розцінок на опалення. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Щодо відключень світла:
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